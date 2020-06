Coronavirus, continuano a scendere i contagi in Veneto: "Ma la curva si è appiattita dal 18 maggio"

"Non voglio inquietare nessuno, ma ho l'obbligo di dire come stanno le cose: il nostro modello matematico rileva che dal 18 maggio, giorno di riapertura di bar e ristoranti, c'è stato sempre un calo dei casi positivi, ma con una progressione inferiore a prima, in pratica da quella data la curva di discesa si è appiattita, anche se sta sempre scendendo e continua il trend negativo di positivi".

Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa in cui ha spiegato che stanno continuando a calare le persone in isolamento, scese oggi a 796, mentre i positivi sono 19221, i ricoverati sono 268, 12 in terapia intensiva di cui uno solo positivo al coronavirus, ed i decessi sono saliti a 1982, 4 in più da ieri.