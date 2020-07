Coronavirus, continuano a salire i contagi in Veneto: +42 in un giorno

Continuano a salire i contagi in Veneto. L’ultimo bollettino regionale parla di altri 42 contagiati nelle ultime 24 ore, ed è ormai da qualche giorno che i dati sono nettamente superiori a quelli delle scorse settimane.

Negli ultimi giorni addirittura più volte si è superata la soglia dei quaranta nuovi casi, e ovviamente si aggiorna la cifra totale dall’inizio dell’emergenza: i contagi in Veneto sono stati in tutto 19.649. Rimangono invece 7 i pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva. Fortunatamente nelle ultime 24 ore, però, non c’è stato nessun decesso.

Il dato che sale – di molto – è invece inevitabilmente quello degli isolamenti domiciliari, visti i nuovi focolai scoperti. In un solo giorno, infatti, altre 100 persone sono state messe in quarantena, dopo la scoperta dei nuovi contagi. In tutto sono quindi 1694 le persone che attualmente devono osservare le misure imposte dall’isolamento.

Molti dei nuovi positivi – 26 su 42 – sono concentrati nella provincia di Padova, mentre nei giorni scorsi il poco ambito primato era stato del veneziano, dopo la scoperta dei 43 casi presso il centro immigrati della Croce Rossa di Jesolo.