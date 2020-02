Coronavirus, confermato terzo caso in Veneto. 29 i contagiati tra Lombardia e Veneto

VENEZIA - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, conferma un terzo caso di coronavirus in Veneto. "È confermato il caso di un uomo di 67 anni che è ricoverato ora in terapia intensiva a Padova. Adesso arriveranno anche i test sui familiari degli altri due pazienti, uno dei quali, purtroppo, è deceduto".

"Questo ultimo caso è un altro caso che fa 'scuola' - ha rilevato - perché non c'è alcun contatto da portatore primario e quindi si può dire che questi tre casi che il virus é ubiquitario come accade per la sindrome influenzale che non si sa da chi la si è presa". "Immagino che avendo casi di questo tipo senza contatto e senza caratteristiche di pazienti sospetti - conclude - dia dimostrazione che avere altri casi di contagio sia assolutamente possibile visto che sarebbero dei contagi avvenuti fortuitamente".

Zaia è al Centro regionale della Protezione Civile del Veneto per coordinare l'emergenza anche in videoconferenza con il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

"Verificheremo in questa riunione che, ovviamente, sarà fatta in coesione con il ministro della Salute Roberto Speranza e la Regione Veneto, e faremo tutto il possibile su ciò che c'è da fare, in via precauzionale, compreso l'isolamento. Tutte le azioni sono al momento messe in opera e siamo fiduciosi di riuscire a contenere la diffusione anche attraverso uno screening preventivo".

Così il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Inca, a Marghera per partecipare al summit col presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo i primi casi del coronavirus nella regione. Intanto è salito a 29 il numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella serata di ieri.