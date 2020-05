Coronavirus, a Conegliano da lunedì disponibili i nuovi test anticorpali

Il Laboratorio Analisi privato di Centro di medicina, con sede a Conegliano, è il primo in Veneto a mettere a disposizione di aziende e pazienti veneti i test sierologici Abbott, l'azienda statunitense leader mondiale nella produzione di dispositivi medici, vincitrice del bando indetto dal Ministero italiano della Salute nell'ambito dell'emergenza coronavirus.

Da lunedì si parte con il test nazionale, il test IgG SARS-CoV-2, marcato CE ai sensi della Direttiva IVD (98/79/CE), che determina se una persona ha sviluppato anticorpi verso il Covid-19. I test molecolari (il tampone) rilevano la presenza del virus, i test anticorpali determinano se la persona è entrata in contatto con il virus sviluppando la risposta anticorpale. Il test IgG SARS-CoV-2 di Abbott identifica l'anticorpo IgG, una proteina prodotta dall'organismo che persiste a lungo. Il test si effettua con prelievo venoso e l’esito viene fornito in tempi brevi. L’elevata sensibilità (100% a 14 giorni da insorgenza sintomi) e specificità (99,6%) ne attestano l'affidabilità che gli è valsa l'aggiudicazione della gara nazionale.

Con il metodo -ELISA- vengono invece refertate le IgM. "In questo modo rendiamo fruibile ad aziende, Enti associazioni uno strumento che potrà aiutare a individuare chi è venuto a contatto con il virus, contribuendo ad aumentare la fiducia verso la fase 2 del Paese, ora che ci apprestiamo a tornare gradualmente alla nostra vita – spiega il Dott. Ferruccio Mazzanti, Referente dell’attività diagnostica del gruppo Centro di medicina, che coordina l'equipe di biologi e tecnici di laboratorio presente a Conegliano – Ma che anche ci candida a partecipare a quella indagine epidemiologica per una nuova e più realistica radiografia dell'Italia colpita dal Covid-19".

Con l'installazione della nuova apparecchiatura il Laboratorio Analisi può processare fino a 200 test per ora. Nei primi 21 giorni di test il Laboratorio analisi di Conegliano ha supportato la fase di ripresa di oltre 300 aziende da tutto il Veneto effettuando circa 8 mila test sierologici a lavoratori di ogni comparto. A questa attività si è aggiunta quella richiesta dai privati cittadini e da realtà locali, quali l'esperienza di Cimadolmo (TV).

“Abbiamo fatto un investimento innovativo, in linea con l'iniziativa pilota,coordinata da Assindustria Venetocentro, che ci ha visti partner, nel mese di aprile, della prima azienda veneta, la Tecnostrutture di Noventa di Piave, che, grazie ai test sierologici, ha potuto mandare all'estero dei suoi operai e cosi completare un cantiere nel Principato di Monaco.– spiega l’AD Centro di medicina, Vincenzo Papes – Per questo abbiamo deciso, in un momento di forte crisi, di investire e potenziare con questa nuova tecnologia il nostro Laboratorio analisi, valorizzando esperienza e competenza ultra trentennale del personale che vi opera all’interno”.

I test si basano su prelievo ematico che può essere effettuato in tutte e 30 le strutture Centro di medicina e presso una rete di 40 punti prelievo totali, tra interni ed esterni, presenti nelle 7 province del Veneto. I punti prelievi delle sedi di Conegliano (viale Venezia 91), di Vittorio Veneto (Via del Cansiglio, 43) e di Pieve di Soligo (Corte del Medà, 25) per soddisfare la grande richiesta hanno dovuto ampliare gli orari della mattina in alcuni casi a tutta la giornata, considerando che per garantire che i prelievi si svolgano in totale sicurezza vengono effettuati su prenotazione, con tempi di attesa di appena pochi giorni. A tutti i pazienti viene garantito il distanziamento sociale e la misurazione preventiva della temperatura. Il paziente scaricherà l'esito dell'esame direttamente dal sito web.