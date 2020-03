Coronavirus, a Conegliano "chiuse" anche le strade: "E attività motoria al massimo ad un chilometro da casa"

CONEGLIANO - Troppa gente in giro per le strade – a fare una passeggiata o a correre -, e il comune corre ai ripari, limitando ancora di più i movimenti. Entra in vigore da oggi infatti l’ordinanza firmata dal sindaco Fabio Chies, che stabilisce il nuovo raggio massimo per chi vorrà fare attività motoria all’aperto: non ci si potrà allontanare più di un chilometro da casa.

Ed entra in vigore anche “l’interdizione assoluta al pubblico passeggio” in alcune vie della città (che riportiamo in calce), prese d’assalto nel weekend e spesso luogo di assembramenti, nonostante il decreto.

Anche se si tratta di zone poco popolate, sono infatti spesso scelte dai coneglianesi per passeggiare o correre. Restano consentiti in queste vie solo gli spostamenti per lavoro, per salute e per le necessità previste dal decreto: niente invece attività motoria. Passeggiate e jogging vietati anche lungo i percorsi ciclopedonali, gli argini del Fiume Monticano, le piazze cittadine e i parchi aperti.

Le sanzioni, per chi violerà l’ordinanza, saranno quelle previste – come nel decreto – dall’articolo 650 del codice penale. Ma c’è una novità, resa nota questa mattina dal comandante della polizia locale Claudio Mallamace: verranno impiegati dei droni per controllare le zone meno accessibili del comune.

Serviranno ai vigili per individuare eventuali trasgressori, che una volta tornati in zone meno impervie potranno essere “bloccati” e poi denunciati. Il sindaco non ha usato mezzi termini: “Manca buonsenso, siamo stanchi di essere presi in giro. E’ inaccettabile quello che è accaduto nel weekend, soprattutto nelle colline, c’è chi l’ha scambiata per la settimana dello sport”.

Questo nonostante la situazione non stia migliorando. Sono 18 i casi di positività a Coronavirus tra i cittadini coneglianesi: “Salgono di qualche unità al giorno”, ha spiegato Chies. Come ha spiegato ancora Mallamace, sono state decine le contestazioni fatte dalla polizia locale durante i controlli, che hanno spinto l’amministrazione ad inasprire i divieti. E Chies ammette: “Ci auspichiamo il coprifuoco”. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 25 marzo, mentre i parcheggi a pagamento saranno gratis da domani al 3 aprile.

Ecco le vie elencate nell'ordinanza: via Menarè, via Marcorà, via Calpena, via Mangesavia Cal delle Rive, via Pastin Santin, via Monte Nero, via delle Spezie, via Manzana, via Lourdes, via Lancieri di Firenze, viale XXIV Maggio, via Friuli, via dei Pascoli, via Benini, via Molmenti, via Costa Alta, via dei Colli, via della Guizza, via Giunti, via del Poggio, via del Marsiglion, via Podgora, via Einaudi, via San Giuseppe (nel tratto da viale Italia a via dello Sport), via dello Sport, via Santa Rosa, via Madonna della Neve.