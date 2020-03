Coronavirus, Condifesa dona 10.000 euro alla Regione

TREVISO - Il Cda di Condifesa Treviso Vicenza e Belluno dona 10 mila euro alla Regione del Veneto ed invita i propri associati a fare la propria parte.



Il presidente Valerio Nadal (nella foto) ha proposto ai Consiglieri, in questa emergenza che tocca tutti da vicino, e che purtroppo proseguirà nei prossimi mesi, di dare un contributo a nome degli agricoltori associati alla causa della lotta al Corona Virus. Nadal ha precisato: “Questo gesto arriva in un momento difficile anche per il nostro Consorzio impegnato a dare continuità al proprio servizio di mettere in sicurezza le imprese agricole dai principali rischi atmosferici e fitosanitari. Certi di fare la volontà dei nostri associati vogliamo rivolgere un forte invito a tutti attivarsi e fare altrettanto ognuno secondo le proprie possibilità”.



Nadal ha concluso: “mai come ora vi è la necessità di stare uniti ed è anche per questo che abbiamo scelto il conto corrente della nostra Regione senza disperdere le risorse in mille rivoli cogliendo l’invito del Governatore Luca Zaia”.







Le coordinate:

IBAN IT 71 V 02008 02017 000105889030

CODICE SWIFT/BIC: UNCRITMM

Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus

Intestato a: Regione del Veneto