Coronavirus, cinque nuovi casi e un decesso in Veneto

I “numeri del Coronavirus” continuano a rimanere molto bassi in Veneto. Nelle ultime 24 ore (i dati sono aggiornati alle 12.45) solo cinque nuovi casi di positività e un solo decesso. Cifre che comunque vanno ad aggiornare i dati di contagi e morti, rispettivamente 19.262 e 2.007 in totale dall’inizio dell’emergenza.

Nei giorni scorsi il Governatore Luca Zaia lo aveva detto: “la curva continua il calo, ma non con la stessa accelerazione di prima, per molteplici motivazioni”.

Per questo ancora non si riesce a toccare continuativamente il tanto agognato “doppio zero”, per quanto riguarda nuovi casi e decessi. Dal 18 maggio, giorno in cui bar e ristoranti hanno riaperto, c'è stato infatti sempre un calo dei casi positivi, ma con una progressione inferiore a prima. In pratica da quel giorno la curva di discesa si è appiattita.

Gli attuali positivi in Veneto sono 487, mentre i soggetti guariti dall'inizio della pandemia sono 16.768. E rispetto a ieri crescono anche i soggetti in isolamento, 11 in più, per un totale di 738. Diminuiscono invece i ricoverati in ospedale, che scendono di 5 unità rispetto a ieri: attualmente sono 187, di cui 16 positivi. Invariata per il terzo giorno consecutivo la situazione nelle terapie intensive, con 11 pazienti di cui uno positivo.