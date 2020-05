Coronavirus, la Cina dichiara a basso rischio Covid tutto il Paese

Passati mesi dall'inizio della pandemia di coronavirus in Cina, tutto il territorio della Repubblica Popolare è ora considerato a "basso rischio" Covid. "La Cina ha classificato a basso rischio tutte le contee", ha annunciato il portavoce della Commissione sanitaria nazionale, Mi Feng, secondo quanto riporta l'agenzia ufficiale Xinhua. Il portavoce ha sottolineato come in Cina non si registrino da quattro giorni nuovi casi di trasmissione locale di Covid-19, mentre da 22 giorni non ci sono decessi legati alla pandemia.

Tuttavia, ha ammesso Mi, c'è "ancora incertezza" sulla situazione dell'epidemia. Per questo il portavoce ha chiesto di non abbassare la guardia e di continuare ad attuare le "misure di controllo e prevenzione" per evitare una nuova ondata di contagi.

Il bilancio ufficiale delle autorità cinesi parla di 4.633 morti e 82.885 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel gigante asiatico. Da 33 giorni consecutivi non vengono segnalati nuovi casi di Covid-19 dalle autorità sanitarie della provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, la megalopoli cinesi in cui si è inizialmente manifestato il coronavirus.