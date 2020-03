Coronavirus, Il cimitero di Spinea ha accolto le bare da Bergamo VIDEO

Il cimitero di Spinea ha accolto ieri 15 bare provenienti dall'ospedale di Bergamo e trasportate con tre mezzi dell'Esercito Italiano. Verranno poi cremate negli impianti di Veritas. Nel cimitero di Spinea erano giunte già altre salme da Milano e Cremona.

"La disponibilità della Città metropolitana di Venezia è un piccolo gesto di solidarietà in questo grande dramma che stiamo affrontando - commenta Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e della Città metropolitana - Assieme al dg di Veritas Andrea Razzini siamo riusciti ad accogliere e soddisfare le richieste dei carabinieri di Bergamo che ci avevano contattato per eventuali cremazioni nei nostri impianti ancora la settimana scorsa. In questo difficile momento per il nostro Paese aiutare chi è più in difficoltà è una conseguenza logica. Il mio grazie - conclude - va a tutti coloro che stanno lavorando in questo ambito: dagli addetti alle pompe funebri, all'Esercito, le forze dell'ordine e il personale di Veritas".