Coronavirus: Castelfranco pensa ad anziani soli e persone indigenti

CASTELFRANCO – Coronavirus: il Comune pensa ai più deboli e attiva servizi per aiutarli grazie al supporto di tante realtà del territorio, tra le quali le associazioni attive nelle Frazioni e Quartieri. Importante anche il ruolo di attività commerciali come la farmacie, coinvolte in una rete che consegna gratuitamente farmaci a domicilio. Analogamente è stata attivata anche il recapito a casa della spesa per chi è in difficoltà e l’assessorato invita eventuali ed ulteriori attività che intendono proporre i propri servizi, a prendere contatto con l’Ufficio Servizi sociali.



“In queste settimane di residenza forzata è disponibile il servizio di supporto telefonico con assistenza tecnica e consegna di pasti a domicilio, il tutto tramite assistenti domiciliari dei Servizi Sociali – si legge in una nota comunale -. Supporto telefonico anche con l’aiuto psicologico attraverso i volontari di Telefono Amico e con un numero verde aperto dalla Regione Veneto attivo H24 7/7. La Caritas Parrocchiale ha infine attivato una serie di servizi a favore delle persone più vulnerabili ed in gravi difficoltà economiche… Aggiornamenti e nuovi servizi verranno resi noti attraverso il sito web del Comune, le pagine social e materiale informativo realizzato e distribuito dagli Uffici comunali competenti”.