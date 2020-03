Coronavirus, casi in Veneto saliti a 2mila 473: 3 i decessi

Sono saliti a 2.473, 227 in più rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio, i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Veneto, secondo l'ultimo bollettino della Regione. I decessi sono in tutto 69, tre in più rispetto a ieri pomeriggio. I ricoverati sono 498 (+11) mentre quelli in terapia intensiva sono 156 (+20); 130 i pazienti dimessi.

Sono ancora invariati, per il quarto giorno consecutivo, i casi positivi al Coronavirus nel focolaio di Vo' Euganeo, fermi a 82 da venerdì scorso. Lo rileva la Regione Veneto. Anche in provincia di Rovigo, alle 8 di stamani, non è stato registrato alcun nuovo caso di positivi al Covid-19. La provincia con maggiori positività è quella di Padova - escluso il cluster di Vo' - con 633 (+41), seguita da Treviso (452, +27), Verona (425, +61), Venezia (356, +28), Vicenza (287, +34), Belluno (101, +19).