Coronavirus blocca la processione della Madonna a Motta di Livenza

MOTTA DI LIVENZA - Quello che non è riuscita a fare la peste nel 1630 lo ha fatto il coronavirus nel 2020: il Covid-19 blocca i festeggiamenti dei 510 anni dall’apparizione della Madonna a Motta di Livenza. Ad annunciare la cancellazione della processione e delle diverse celebrazioni aperte al pubblico il rettore della basilica padre Mario Favretto: «A seguito del protrarsi della situazione di crisi dovuta alla diffusione del virus e delle restrizioni imposte per la prevenzione del contagio, devo comunicare che non ci sono le condizioni per poter celebrare la Festa dell’Apparizione».

Dal 1630 nella città di Motta di Livenza si teneva il corteo per ringraziare la Madonna, apparsa il 9 marzo del 1510 al contadino Giovanni Cigana, per lo scampato pericolo della peste che in quegli anni imperversava in Italia, la stessa malattia raccontato da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi e nella Storia della colonna infame. Una tradizione che si ferma il 9 marzo del 2020 a causa delle restrizioni per contrastare il contagio da coronavirus. Una decisione sof- ferta quella dei frati della basilica e della Diocesi di Vittoio Veneto. «Ci vediamo costretti a sospendere le celebrazioni e la festa del 9 marzo, pensando a un possibile rinvio della stessa, in data che concorderemo appena possibile» ha proseguito padre Favretto.

«Perciò sono sospese tutte le celebrazioni in Santuario con la partecipazione di fedeli. È con rammarico che comunico questa decisione che viene a gravare ulteriormente sull’animo provato della nostra gente e dei devoti del territorio. Un cenno particolare di vicinanza solidale va alla città di Motta che, con il suo sindaco e autorità, ha la consuetudine in questo evento venire al Santuario per sciogliere il voto secolare ed invocare la protezione della Madonna». In 510 anni dall’apparizione e 390 dalla scampata peste, non si era mai arrivati alla sospensione delle celebrazioni aperte al pubblico, nemmeno durante le guerre, tra cui i due conflitti mondiali. Nel 1868 il consiglio comunale di cui la maggior parte dei consiglieri erano anticlericali, decise di non partecipare più alla processione. Nel 1985 l’allora amministrazione comunale deliberò il ritorno alla tradizione e il gonfalone tornò a sfilare assieme ai fedeli. La Tenda Tv trasmetteà la santa Messa dalla Basilica della Madonna dei miracoli di Motta di Livenza, in diretta alle ore 18.30. Presiederà il vescovo Corrado Pizziolo e la celebrazione si terrà a porte chiuse.