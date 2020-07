Coronavirus, balzo in avanti dei contagi in Veneto: 55 nuovi casi

Giornata da dimenticare quella di ieri in Veneto. Basta guardare le cifre relative al Coronavirus: 55 nuovi contagi in 24 ore (i dati sono aggiornati a questa mattina), il dato più alto delle ultime settimane. A far schizzare in alto le cifre dei nuovi contagiati è stata la scoperta di 43 casi presso il centro immigrati della Croce Rossa a Jesolo, cosa che ha fatto impennare anche i dati relativi agli isolamenti, che sono saliti di 92 unità.

Grosso balzo in avanti – rispetto ai numeri dell’ultimo periodo – anche per gli attuali positivi, che in un giorno aumentati di 47 unità. Fortunatamente invariati, invece, i dati per i decessi e per i ricoveri.

E si aggiornano anche i numeri relativi alla commemorazione funebre tenutasi nel padovano, organizzata da una comunità camerunense lo scorso 4 luglio.

I casi positivi, riscontrati dall’Usl 6 Euganea, sono passati da 8 a 16, ma nessuno dei contagiati risulta ricoverato. La commemorazione, avvenuta in un'area limitata di un parco pubblico, aveva coinvolto circa 200 persone ed era durata qualche ora.

L'Usl ha già eseguito 130 tamponi e domani ne farà altri 50, per un totale di 180 tamponi, non solo sulle persone che hanno partecipato all'evento ma anche sui loro contatti.