Coronavirus, balzo in avanti dei contagi in Veneto: 21 nuovi casi e un decesso

Piccolo balzo dei nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore (i dati sono aggiornati alle 20 di ieri) dove, anche per effetto di un focolaio scoperto a Vicenza, si registrano 21 infetti in più rispetto a mercoledì, per un totale di 19.310 dall'inizio della pandemia.

Il bollettino della Regione aggiorna con una nuova vittima anche il conteggio totale delle persone decedute con diagnosi di Covid (2.003).

Tra i dati positivi delle ultime 24 ore, invece, il calo delle terapie intensive, dove ora si trovano solo 8 pazienti (-2), e quello dei ricoverati nei normali reparti Covid, 172 (-20), dei quali 20 ancora positivi al virus.