Coronavirus, atterrato l'aereo dall'Albania con 30 medici per aiutare l'Italia

E' atterrato all'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona, riaperto in via straordinaria per l'occasione, il volo che trasporta il team, arrivato ieri a Fiumicino, composto da una trentina di medici albanesi sbarcati in Italia per aiutare il nostro Paese nell'emergenza Coronavirus. A bordo anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Questo nucleo di medici sarà destinato agli ospedali di Brescia e Bergamo, nella zone più colpite dalla pandemia. Ad accogliere Boccia e il team di medici albanesi il viceministro dell'Interno, Vito Crimi, arrivato a Villafranca di Verona con mezzi propri, e il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.