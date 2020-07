Coronavirus, altri 22 casi in Veneto. Balzo degli isolamenti: +244

Crescono i contagi in Veneto, anche se i numeri – fortunatamente – sono leggermente più bassi rispetto ai giorni scorsi. Con l’ultimo bollettino regionale, quello che fa riferimento alle ultime 24 ore, si contano infatti 22 nuovi contagi, dato che porta a 19729 il numero complessivo dei casi dall’inizio dell’emergenza.

Purtroppo però si aggiorna anche il dato dei morti, con 5 nuovi decessi. In Veneto, dalla partenza della pandemia, sono morte tra ospedali e case di riposo, in tutto, 2062 persone.

Ma il numero che colpisce di più è quello degli isolamenti fiduciari, cresciuti di altre 244 unità. Conseguenza della scoperta dei nuovi focolai, che sono la modalità con cui il virus si fa ancora sentire.

Attualmente ci sono 2424 veneti costretti a rimanere in casa per la quarantena. Di questi, però, solo 22 presentano i sintomi del Covid-19. I positivi invece sono in tutto 657.