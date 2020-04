Coronavirus: al Centro di Medicina il test sierologico, si ritira l'esito il giorno stesso. Ecco come funziona

Al Centro di Medicina è disponibile il test rapido per individuare gli anticorpi contro il Coronavirus: in poco tempo sono state centinaia le richieste arrivate da privati e aziende. Tecnicamente si tratta di un test sierologico di ricerca degli anticorpi IgM e IgG, che consente di individuare chi è venuto a contatto con il virus e se ha sviluppato anticorpi specifici.

E’ disponibile nei punti di prelievo del Centro di Medicina e costa 48,50 euro. “Si tratta di un prelievo di sangue dal braccio eseguito da un’infermiera, quindi non capillare (ovvero pungendo il dito) che sarà poi analizzato e refertato presso il nostro laboratorio analisi. Il test è veloce e si potrà ritirare l’esito il giorno stesso”, si spiega sul sito dell’azienda.

Il test può essere richiesto su base volontaria e viene eseguito dopo aver sottoscritto il consenso informato.

Ma che cosa bisogna fare nel caso in cui il testi risulti positivo? Come specifica il Centro di Medicina, sempre sul proprio sito internet, “qualora il test risultasse positivo ad uno o entrambi gli anticorpi o nei casi clinici sospetti questo test non sostituisce il tampone per il rilevamento del virus SARS-CoV-2. Quindi sarà necessario avvisare il medico curante”. Se invece il test risulta negativo significa che la persona non è entrata in contatto con il virus o si trova all’interno del periodo finestra.