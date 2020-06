Coronavirus, aiuti per pagare le rette scolastiche a 80 famiglie in difficoltà

MOGLIANO - Sul piatto 14mila euro a sostegno delle famiglie moglianesi in difficoltà. Il contributo servirà a pagare le rette delle scuole paritarie dell’infanzia.



L’Amministrazione di Mogliano Veneto ha destinato quota parte del Fondo Emergenza Covid, costituito grazie alle donazioni private, per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le rette delle scuole paritarie dell'infanzia.



La giunta comunale ha incontrato nei giorni scorsi la delegazione rappresentata da Don Edoardo e Don Elio, responsabili delle due scuole dell'infanzia paritarie di Zerman e Campocroce, nonché i vertici provinciali della FISM.



Destinati dunque 14mila euro per aiutare circa 80 famiglie in difficoltà con il pagamento delle rette dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Rette che erano già state ridotte per tutti i 166 alunni frequentanti, con un grosso sforzo da parte delle scuole, costrette a sostenere i costi fissi nonostante la chiusura.



"Dopo i 15mila euro stanziati per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette e dei canoni di affitto - commenta il Sindaco Davide Bortolato - si è voluto aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rette scolastiche."