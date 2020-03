Coronavirus, "8 ricoverati a Conegliano. Ma alcuni verranno dimessi: è tutto sotto controllo"

Il sindaco Fabio Chies con indosso la mascherina

CONEGLIANO - “I ricoverati all’ospedale di Conegliano, per Coronavirus, da ieri sono 8. Ma alcuni verranno dimessi. Per ora è tutto sotto controllo”: lo ha reso noto oggi il sindaco Fabio Chies.

Tra i pazienti in ospedale, risultati positivi, non c’è però nessun coneglianese. Si tratta, infatti, solo di cittadini provenienti da altri comuni. Filtra dell’ottimismo dalle parole del primo cittadino, dopo i momenti difficili dei giorni scorsi.

Chies ha parlato a margine della consegna di mascherine, tute e occhiali protettivi donati dalla comunità cinese italiana. L’associazione comunità cinese Fujian-Italia ha dato in dono alla Regione Veneto 5mila mascherine, 291 tute e 300 occhiali protettivi, che tramite Azienda Zero verranno smistate in diversi ospedali.

La consegna è avvenuta oggi pomeriggio presso la sede della Protezione Civile di Conegliano.

“Siamo felici di cooperare e di mostrare la nostra solidarietà – ha detto il presidente dell’associazione, Xiao Feng – Stiamo combattendo la stessa battaglia”.

Un’altra iniziativa di solidarietà è quella dell’Inter Club, presieduto da Renzo Foltran: è stata avviata una raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile coneglianese.