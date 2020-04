Coronavirus, 4 i decessi registrati nella Marca ieri

TREVISO- Sono quattro le persone decedute ieri risultato positive al Covid-19. I pazienti tutti i maschi erano affetti da patologie pregresse co un'età di 79 anni, due le persone che si sono spente nell'ospedale di Treviso, una ad Oderzo e e l'ultima a Vittorio Veneto.

Sale a 10.946 il numero dei soggetti positivi al Coronavirus in Veneto, con i 122 casi in più del bollettino di ieri sera emesso dalla Regione. I nuovi decessi sono 15, per un dato totale di 624 vittime dall'inizio dell'epidemia (578 quelli registrati nei soli ospedali). Le persone attualmente positivi sono 9.399, mentre quelle negativizzate salgono a 923. Rispetto al report di stamane si riscontrano tre nuovi ricoveri in terapia intensiva (327 il dato complessivo), mentre scende di 8 il numero dei pazienti in area non critica (1.586). Le persone in isolamento domiciliare sono 20.058.