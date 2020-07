Coronavirus, 38 focolai in Veneto. Zaia: "Non siamo davanti ad una situazione drammatica"

“Non siamo davanti ad una situazione drammatica”. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha fatto un po’ di ordine sui numeri del Coronavirus, visto l’aumento dei casi registrati ogni giorno. Vero è che, attualmente, ci sono 38 focolai attivi in regione, e che ci sono 735 persone in isolamento.

Ma ultimamente si sta puntando tutta l’attenzione sui contagi, dimenticando in parte la portata clinica del virus, ovvero i numeri che riguardano gli ospedali. E sono proprio questi ad essere benauguranti, se confrontati con quelli dei mesi scorsi. Zaia ha fatto questo, oggi: se il 18 maggio i ricoverati erano 541, oggi sono 114, di cui 31 positivi.

Se invece si contano i contagi, si scopre che lo scorso 18 maggio – giorno dell’apertura di bar e ristoranti – si contavano 18950 casi totali, mentre oggi se ne registrano 19825. Una differenza di 875 unità: ma se si divide questa cifra per 70 giorni (quelli trascorsi dalla riapertura), si ottengono – in media – 12,5 nuovi contagi al giorno.

Un dato in linea con quello dei nuovi casi segnalati dall'ultimo bollettino regionale, ovvero 15. Considerevole anche la differenza tra i ricoveri in terapia intensiva nello stesso arco di tempo: 51 totali il 18 maggio, 6 oggi. E allora Zaia lo ha detto chiaramente, e in diverse versioni: “l’impatto del virus sugli ospedali non c’è”, “il virus clinicamente non sta pesando in questa fase”.

Nonostante questo, però, “il virus non se n'è andato, sicuramente dà dei segnali diversi dal punto di vista clinico rispetto allo scorso inverno. E' fondamentale rispettare le indicazioni date dal Dpcm, specie l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e dove c'è assembramento".

Attualmente in Italia il 70% dei casi, ha ricordato Zaia, è asintomatico, mentre si è abbassata l’età media dei contagiati. Complici le uscite estive, è stato fatto un balzo di 20 anni: se prima l’età media dei positivi in Italia era di circa 60 anni, ora è di 40.