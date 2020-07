Coronavirus, 12 nuovi casi nel trevigiano e due ricoveri

TREVISO - Ci sono 12 nuovi di casi di Coronavirus nella Marca e due ricoveri nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Treviso. Lo si apprende da una nota dell’Ulss 2, che ha diramato i risultati delle ultime analisi. 11 nuovi casi hanno provenienze e caratteristiche diverse: tre contagi sono infatti riferibili ad un cluster padovano conseguente ad una commemorazione funebre, organizzata a Padova dalla comunità camerunense, cui avevano partecipato circa 200 persone.

Uno dei partecipanti alla cerimonia, residente nel territorio del distretto Ulss di Asolo, è risultato positivo, così come due suoi colleghi di lavoro. I test effettuati su una cinquantina di altri contatti - professionali e non - delle tre persone positive hanno dato esito negativo. Quattro sono invece contatti di casi positivi già noti, mentre gli ultimi quattro sono casi “nuovi”, per cui è stata attivata l’indagine epidemiologica.

I due ricoveri hanno riguardato invece persone - un uomo proveniente dall’area balcanica e una donna italiana - la cui positività era già nota: per loro è scattato il ricovero a seguito del peggioramento del quadro clinico.

E si aggiorna anche il caso dei due tecnici dell’ospedale Ca’ Foncello contagiati: positivo il contatto “residenziale” dei due, negativi tutti gli operatori sanitari sottoposti a test. I controlli sono stati effettuati nell’arco delle ultime 12 ore sui contatti stretti dei due dipendenti del nosocomio trevigiano, risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri. “Esito che conferma pienamente – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – l’ipotesi già formulata ieri, alla luce delle prime indagini epidemiologiche e della prima batteria di test sugli operatori della Microbiologia. L’origine del contagio è extraospedaliera, attribuibile a una persona con cui sono entrati in contatto in ambito “residenziale”. La conferma è arrivata dalla positività della vicina e dalla contestuale negatività sia dei 25 tamponi effettuati ai dipendenti della Microbiologia, sia dei 40 effettuati agli operatori dell’Anatomia Patologica”.

Negativo è risultato anche un terzo coinquilino dell’appartamento occupato dai due operatori positivi. Sia i due tecnici positivi, sia il contatto “residenziale” sono stati sottoposti a doppio test: “Abbiamo effettuato sia il test rapido, che ci dà una risposta in pochi minuti, sia, al fine di validarne il risultato, il tampone – spiega il primario della Microbiologia, Roberto Rigoli -. In tutti e tre i casi abbiamo avuto concordanza di risultato”.

Il test rapido, che l’unità operativa di Microbiologia di Treviso sta sperimentando, consente di effettuare gli screening molto velocemente e con un notevole risparmio a livello economico. La Regione del Veneto ha sollecitato il Ministero della Salute alla validazione del test in ambito nazionale.