Coronavirus, è morto don Corrado Forest

ORMELLE - Giorno triste per la diocesi vittoriese. Dopo un ricovero in ospedale, prima ad Oderzo e poi a Treviso, inizialmente dovuto al complicarsi delle sue già fragili condizioni di salute, che si sono poi aggravate in quanto positivo al Coronavirus, è morto oggi don Corrado Forest (foto L'Azione). Lo segnala il settimanale L'Azione.



Nato a Mansuè nel 1940, don Corrado (foto l'Azione) era stato ordinato prete il 26 giugno del 1967 dal vescovo Albino Luciani: ha esercitato il suo lungo e fedele ministero sacerdotale come vicario cooperatore nelle parrocchie di Vazzola, Mansuè e Caneva, come vice-rettore al Collegio Vescovile Dante Alighieri e poi come parroco a Farrò di Follina. Arciprete parroco di Fontanelle dal 1996 al 2004, oltre che di Fontanellette e Vallonto per alcuni anni, era stato poi nominato arciprete parroco di Tempio di Ormelle.



Don Corrado è così il primo sacerdote della diocesi di Vittorio Veneto a morire con Coronavirus. Il vescovo Corrado lo aveva contattato telefonicamente quando gli era stato confermato di essere positivo al Covid-19 e gli aveva così risposto: “Non è male che anche qualche prete prenda questo tipo di malattia per condividere quello che vivono molte altre persone”. La condivisione della malattia, purtroppo, è divenuta anche condivisione della morte di tanti altri fratelli e sorelle.

“ Non è male che anche qualche prete prenda questo tipo di malattia per condividere quello che vivono molte altre persone ”





La notizia della morte giunge improvvisa e getta nel dolore la comunità di Tempio e le persone che nel corso della sua vita hanno imparato ad apprezzarlo ed a volergli bene. In osservanza delle norme previste per l’attuale pandemia, si terrà martedì prossimo la benedizione della salma, che sarà poi tumulata nel cimitero di Tempio.





Fonte: L'azione, settimanale diocesano di Vittorio Veneto