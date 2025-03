Corea del Sud, caccia sgancia otto bombe per errore: sette feriti

SEUL (COREA DEL SUD) – Sette civili feriti e diversi edifici danneggiati: è il bilancio di un errore durante un’esercitazione militare in Corea del Sud. Un KF-16 dell’aeronautica ha sganciato otto bombe Mk-82 fuori dal poligono di Pocheon, 42 chilometri a nord-est di Seul, colpendo un’area abitata.



L’incidente è avvenuto alle 10:04 locali (le 2:04 in Italia) durante manovre congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Quattro feriti sono in condizioni gravi, mentre altri tre hanno riportato lesioni più lievi.

Le autorità militari hanno annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire le cause dello sganciamento anomalo e valutare i danni ai civili. Sui social sudcoreani sono apparse immagini delle abitazioni distrutte.