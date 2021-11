La Corea del Nord vieta i cappotti di pelle: “così le persone non possono vestirsi come Kin Jong-un”

COREA DEL NORD - In Corea del Nord non si possono più indossare giubbotti di pelle. Questo outfit è stato bandito da Kim Jong-un, stanco di vedere la gente vestita come lui. Il leader Nordcoreano, infatti, indossa spesso un trench di pelle nera e di recente ha deciso di vietare questo indumento al popolo.

Come riportato dal Daily Mail, la moda di vestire con pelle sintetica è stata avvertita dall'alto come un atteggiamento di sfida nei confronti di Kim Jong-un. Da settembre, dopo che è stato riaperto il commercio tra Cina e Corea del Nord, pare ci sia stato un dilagare di questo capo e al leader non è proprio andata giù la cosa. Tanto da decidere di bandire le giacche di pelle in tutto il paese.

