Corea del Nord, Kim Jong-Un rafforza la Marina Militare: “Pericolo di una guerra nucleare”

“La Marina Militare nordcoreana sarà una componente della deterrenza nucleare statale”. Lo ha annunciato Kim Jong-Un durante una visita al comando della Marina Militare.

Come riportato dall’agenzia di Stato nordcoreana KCNA, il leader ha dichiarato che “a causa delle azioni conflittuali degli Stati Uniti e di altre forze ostili, le acque al largo della penisola coreana sono diventate uno dei punti dove si concentrano i maggiori equipaggiamenti bellici al mondo”, fatto che rende il mare nordcoreano sempre più instabile e quindi ”con il pericolo di una guerra nucleare". Ha poi definito i leader di USA, Giappone e Corea del Sud “capibanda con volontà di guerra”.

I tre Paesi sono attualmente impegnati in esercitazioni congiunte di difesa missilistica navale al largo dell’isola meridionale di Jeju (Corea del Sud), per migliorare la loro capacità di individuare e tracciare obiettivi e condividere informazioni in caso di provocazione da parte di Pyongyang. In un recente incontro a Camp David hanno infatti raggiunto un accordo per rafforzare la cooperazione in materia di difesa e contrastare il programma nucleare della Corea del Nord, la quale, secondo l’intelligence di Seul, starebbe accelerando gli sforzi per schierare missili balistici lanciati da sottomarini con testate nucleari strategiche e droni sottomarini dotati di armi nucleari. I tre alleati hanno anche annunciato che intendono mettere in funzione entro la fine dell'anno la condivisione dei dati di allarme missilistico in tempo reale e organizzare esercitazioni trilaterali annuali.

Alle esercitazioni nemiche, considerate una prova generale di guerra, Kim Jong-Un solitamente risponde con i propri test missilistici. Ora arriva la decisione di rafforzare la forza navale, che per il leader nordcoreano “è diventata una questione molto urgente alla luce dei tentativi di aggressione del nemico”.