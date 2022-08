Corea del Nord e covid, le lacrime per Kim: “Ha avuto la febbre”

COREA DEL NORD - "Anche se era gravemente malato con la febbre alta, non riusciva a riposarsi un attimo pensando alle persone di cui doveva prendersi cura fino alla fine della guerra contro l'epidemia". E' Kim Yo-jong, sorella minore di Kim Jong-un, a rivelare che anche il fratello è stato male, senza mai parlare di covid.

E' il suo primo discorso e chi la ascolta, di fronte alla notizia, non trattiene le lacrime. Kim Jong-un ha dichiarato la "vittoria" nella lotta al coronavirus in Corea del Nord, passati tre mesi da quando Pyongyang ha riconosciuto i primi casi di "febbre". E ha comunque insistito sulla necessità di un'attenzione continua e di misure rigorose, sia per la diffusione nel mondo delle varianti del Covid-19 che per i casi di vaiolo delle scimmie.

La Corea del Nord ha fatto sapere di circa 4,8 milioni di casi di "febbre" dalla fine dello scorso aprile e di 74 decessi.