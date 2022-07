Cordignano, niente freno a mano, auto finisce nel fiume Meschio

CORDIGNANO - Dimentica il freno a mano e l'auto finisce nel fiume. E' successo domenica pomeriggio. Poco prima delle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pasubio Nord a Cordignano per un’auto finita nel fiume Meschio dopo essersi mossa autonomamente, senza nessuno a bordo.

L’auto era stata lasciata poco prima nel posteggio antistante il fiume e probabilmente per la mancata tenuta del freno di stazionamento si è mossa, finendo in acqua. I pompieri arrivati da Vittorio Veneto e Treviso con l’autogrù hanno imbragato la Citroen C3 recuperandola. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. OT