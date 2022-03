Cordignano, incidente con l'auto, ferito un ciclista

CORDIGNANO - Incidente tra auto e ciclista, un uomo finisce all'ospedale. Alle 15.40 di oggi, lunedì, una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Vittorio Veneto è intervenuta a Cordignano in via Garibaldi per un sinistro che ha visto coinvolti un'autovettura Volkswagen condotta da una donna e un ciclista 70enne, entrambi del vittoriese.



Il ciclista è stato soccorso e ricoverato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Conegliano: cosciente, non è in gravi condizioni.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Non si esclude che la caduta del ciclista sia avvenuta autonomamente e l'auto non sia poi riuscita a evitare impatto.