Cordignano, grande attesa per il Trail del Patriarca

CORDIGNANO - Dopo la Maratonina della Vittoria, il Trail del Patriarca. Nuovo impegno organizzativo per la Scuola di Maratona Vittorio Veneto, reduce dal successo dell’evento del 17 marzo. Domenica 7 aprile, a Villa di Villa, nel Comune di Cordignano (Treviso), va in scena la 12^ edizione del Trail del Patriarca, un appuntamento ormai classico per gli appassionati della corsa in ambiente naturale.



Organizzata in collaborazione con la Pro Belvedere, associazione che cura la regia del classico Giro Ciclistico del Belvedere che si terrà il lunedì di Pasquetta, l’edizione 2024 del Trail del Patriarca proporrà ben tre percorsi, due dei quali nuovi di zecca. La gara principale si snoderà su un tracciato di 25 km con un’impegnativa altimetria in salita di 1400 metri. Previsto, poi, un percorso di 15 km con 800 metri di dislivello positivo e un altro di 10 km pensato per chi vuole godersi una corsa più rilassata e senza particolari obiettivi agonistici.



Le iscrizioni stanno andando benissimo. “Siamo già a quota 500 nell’insieme dei tre percorsi - spiega Ivan Cao, responsabile organizzativo dell’evento -. Le iscrizioni resteranno aperte sino al 2 aprile per le due prove agonistiche, mentre per la 10 km le adesioni resteranno aperte sino a pochi minuti dal via. Trail del Patriarca significa sport, valorizzazione del territorio e il piacere di stare insieme: una volta tagliato il traguardo, gli atleti troveranno il caratteristico terzo tempo con ristoro rinforzato e musica. Una formula vincente”.



La partenza della prova sui 25 km avverrà alle 8.30 dalla piazza di Villa di Villa. Subito dopo lo start, gli atleti attraverseranno i vigneti del Prosecco e gli olivi autoctoni della Tonda di Villa e, dopo pochi chilometri, si troveranno a correre sui sentieri storici del Patriarca. Imboccato il sentiero CAI 1060, transiteranno vicino al Castelletto Cavarzerani e da lì arriveranno alla splendida faggeta del Bosco del Cansiglio. Il passaggio per Malga Dal Titti offrirà inediti scorci panoramici. Poi sarà un continuo e spettacolare saliscendi che porterà al Col Alt, al Parco dei Carbonai - uno dei setti parchi tematici dell’Alta Marca Trevigiana - e quindi al Col Oliver che con i suoi 1100 metri di quota rappresenta il punto più alto del percorso. Da qui si scenderà sino al caratteristico Castelat. Quindi l’arrivo, ancora nella piazza di Villa di Villa.



Piccola curiosità: dopo circa 6 km di corsa, in corrispondenza del primo punto panoramico, tra le colline di Caneva, i partecipanti al Trail del Patriarca, potranno apprezzare la prima Big Bench del Friuli-Venezia Giulia. Una panchina gigante che permette di godere di scenari mozzafiato: dalle Alpi Carniche e Giulie alla pianura pordenonese e trevigiana, dalle montagne bellunesi alla laguna veneta.



E per coloro che vogliono immergersi ancora di più nell'atmosfera del Trail del Patriarca, giovedì 4 aprile, alle 20.30, ci sarà la presentazione ufficiale dell’evento in aula magna della scuola media di Cordignano. Durante la serata, Alessandro Nardo, un atleta della Scuola di Maratona, ci condurrà in un viaggio storico lungo il sentiero del Patriarca, offrendo interessanti cenni sul suo passato e sulle sue tradizioni. Per ulteriori informazioni: www.traildelpatriarca.it.