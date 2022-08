Cordignano, allarme per un incendio nel bosco

VITTORIO VENETO - Allarme ieri per un incendio boschivo in località Villa di Villa di Cordignano. Il rogo si è sviluppato nei pressi del Parco degli ex Carbonai verso le 9.30 di lunedì 15 agosto.



I vigili del fuoco avevano chiesto in un primo momento il supporto anche dei volontari Avab di Vittorio Veneto e di alcune squadre da Pordenone. Poi le fiamme sono state estinte e l’allarme è rientrato poco prima di mezzogiorno.

Non ci sono stati né feriti né intossicati. Al vaglio degli inquirenti le cause.