Coppia uccisa in casa: omicida trovato senza vita

VENEZIA - E' stato ritrovato stamane all'interno di una un capannone di Oriago di Mira, nel veneziano, il cadavere dell'uomo che ieri sera ha ucciso l'ex moglie e il suo nuovo compagno (nella foto, l'abitazione). Lo confermano fonti della Procura di Venezia. Sul caso stanno svolgendo indagini i carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, Mynevere Karabollaj, 37 anni, detta 'Vera', si era trasferita qualche anno fa con il marito, anche lui albanese, in una casetta bifamiliare di Spinea. Da due anni l'uomo era andato via di casa e nell'abitazione 'Vera' aveva iniziato a convivere con un connazionale, Flonino Merkuri, 24 anni. E' suo il secondo cadavere trovato nell'appartamento di via Leopardi dopo l'allarme dato da una delle due figlie della donna perchè non riusciva più a mettersi in contatto con lei. In casa i carabinieri avrebbero trovato il coltello con il quale è stato compiuto il duplice omicidio. Successivamente i militari si sono recati nel capannone della ditta di Oriago dove l'omicida lavorava e lì hanno ritrovato il suo cadavere. L'ex marito si è suicidato.

