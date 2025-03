Coppia trovata morta in casa: corpi scoperti da giovani

VERONA - Orrore a Monte Ricco, nella zona collinare tra Verona e Negrar: i corpi di due anziani coniugi, morti da mesi, sono stati trovati in una villetta isolata in Strada dei Monti.



A fare la scoperta sono stati tre giovani appassionati di urbex, l'esplorazione di edifici abbandonati. Entrati nell’abitazione, si sono trovati di fronte una scena inquietante: il corpo della donna era ancora seduto davanti al caminetto, mentre quello del marito giaceva a terra al primo piano.



Dai primi accertamenti, la morte risalirebbe a novembre. L'ipotesi principale è un’intossicazione da monossido di carbonio, sprigionato dal camino acceso per scaldarsi. La Questura di Verona ha avviato le indagini, mentre la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La coppia, secondo i vicini, conduceva una vita estremamente riservata, senza contatti con l’esterno.