Coppia ritrovata senza vita in un appartamento in centro

PADOVA - Li hanno trovati senza vita, impiccati in un’abitazione abbandonata in centro a Padova ieri pomeriggio. Lui aveva 53 anni, lei 36: il macabro ritrovamento in via San Giovanni di Verdara da parte dei Carabinieri.



Al momento l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto estremo: sembra che i due combattessero da tempo con problemi di dipendenza da alcol e droga.



Dopo una segnalazione in Caserma, i Carabinieri sono arrivati nei pressi del condominio e hanno individuato l'appartamento, apparentemente disabitato, facendo irruzione. Hanno trovato il corpo senza vita dei due. Entrambi si sarebbero impiccati.