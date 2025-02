Coppia litiga e cade nell’ascensore in costruzione: lui muore, la moglie si salva

Tragedia nel quartiere Entrevías di Madrid, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un vano ascensore in costruzione. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di mercoledì, durante una violenta lite con la moglie, degenerata in una colluttazione.



Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo e la donna, 71 anni, avrebbero iniziato a discutere animatamente poco prima delle 15. La situazione sarebbe presto degenerata in spintoni reciproci, fino a far perdere loro l’equilibrio. Entrambi sono precipitati nel vano ascensore dopo aver calpestato una copertura di compensato che ha ceduto sotto il loro peso.



Allertati dai vicini, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente. I vigili del fuoco hanno estratto i due dal vano, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: a causa della caduta ha subito un arresto cardiorespiratorio e, nonostante i tentativi di rianimazione durati circa mezz’ora, è deceduto. La moglie, invece, è rimasta ferita e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è stata dichiarata fuori pericolo. La polizia, dopo aver ascoltato la testimonianza della donna, ha escluso l’ipotesi di un tentativo di femminicidio.