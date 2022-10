Coppia di escursionisti recuperata nella notte

LONGARONE (BELLUNO) - Il Soccorso alpino di Longarone è stato attivato per una coppia di escursionisti in difficoltà, al rientro da Casera Buscada. Erano le 21.40 di sabato: partiti da Casso, i due, 48 anni lui di Vicenza e 45 anni lei di Brunico (BZ), al momento di tornare dal sentiero numero 394, in località Val di Pissa erano usciti dal tracciato, non facilmente individuabile e con scarsa segnaletica, finendo per incrodarsi sul versante longaronese.



Partiti a piedi da Casso, sette soccorritori tra i quali due infermieri, si sono avvicinati seguendo le coordinate ricevute, rivelatesi poi sfalsate rispetto alla reale posizione della coppia, a mille metri di altitudine. Una volta individuati e raggiunti, in basso rispetto al percorso corretto, la squadra ha riportato gli escursionisti sul sentiero, per poi scendere dalla parte più comoda verso Davestra.



I soccorritori hanno quindi accompagnato a Casso la coppia e recuperato i mezzi parcheggiati. L’intervento si è concluso alle 3.30.