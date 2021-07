Coppia di escursionisti dispersa sul Monte Plauris

UDINE - Si cercano un uomo e una giovane donna partiti questa mattina alle 10.15 da Malga Confin-Ungarina sotto il Monte Plauris per un'escursione verso la cima del Monte. È stato lo stesso gestore della Malga a chiamare il 112 segnalando il loro mancato rientro. I due sono saliti al mattino in motocicletta alla malga posizionata a 1330 metri di quota e hanno palesato l'intenzione di fare un'escursione verso la cima.

Il gestore ha riferito di aver loro fatto presente che oggi in quota c'era molto vento, come è del resto tuttora. L'allarme è scattato alle 19: soccorritori del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza stanno organizzando una perlustrazione a partire dalla malga stessa. Difficile capire al momento se potrà essere effettuato un sorvolo in elicottero.