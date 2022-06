Coppia di coniugi senza vita in casa

GALLIERA VENETA (PADOVA) - Una coppia di anziani, 69 anni lui e 67 lei è stata trovata senza vita nella propria abitazione in viale Venezia, a Galliera Veneta.



I corpi non presentavano segni di violenza e sono stati trovati dagli operatori dei servizi sociali, che hanno allertato i carabinieri.

Il marito potrebbe essersi tolto la vita dopo la morte, per cause naturali, della moglie. Pare i due fossero morti da una decina di giorni.