Coppia di centauri cade a terra lungo la statale

BELLUNO - I vigili del fuoco sono intervenuti in frazione la Secca lungo la SS 51 a Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno per soccorrere una coppia di centauri caduti dopo la perdita di controllo della moto.



È accaduto ieri alle 9.45. I pompieri arrivati da Belluno hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario ai soccorsi.



Una giovane donna è stata stabilizzata dal personale del 118 ed elitrasportata in ospedale. Stabilizzato e trasferito in pronto soccorso in ambulanza l’uomo. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.