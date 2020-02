La coppia cinese ricoverata per il coronavirus a Roma ha soggiornato una notte a Verona

VERONA - Ha soggiornato per una sola notte a Verona la coppia di turisti cinesi ora ricoverati allo Spallanzani di Roma per il Coronavirus. Lo rende noto la Direzione regionale Prevenzione del Veneto. Dopo aver ricevuto la comunicazione dal Ministero della Salute, sono stati inviati nell'albergo i sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 9 Scaligera "per effettuare le necessarie indagini".

I sanitari, fa sapere la Direzione regionale, "hanno effettuato un'accurata indagine epidemiologica, ricostruendo i contatti avuti dalla coppia e accertando che ciò era avvenuto solo con un addetto dell'hotel". "La persona in questione, che ha avuto un contatto, per quanto breve e a una certa distanza, per precauzione - si sottolinea - è stata sottoposta alle procedure della sorveglianza attiva, che prevedono la verifica costante delle condizioni di salute e della temperatura corporea". Nulla di anomalo è sinora emerso. Sono stati seguiti tutti gli step previsti dal protocollo ministeriale e dalla Regione del Veneto: lo precisa all'Ansa la dirigenza dell'Ulss di Verona dopo la scoperta che la coppia cinese ricoverata allo Spallanzani ha trascorso una notte in albergo nella città veneta.

Le fonti sanitarie fanno sapere che è stata bonificata la stanza utilizzata dai due e sono state controllate tutte le persone che avrebbero potuto avere contatti diretti con loro.