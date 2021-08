Proposta di matrimonio durante l'escursione ma poi la coppia resta bloccata in montagna e lancia l'SOS

BELLUNO - Dietro ogni intervento si nasconde una storia. Spesso non c'è nemmeno il tempo di chiedere il nome, l'urgenza non lo concede.



Quando invece ci si può scambiare qualche parola in più, per allentare la tensione e perché il rientro assieme - quando finalmente ci si rilassa un po' - è anche la condivisione di un momento intenso, emergono le storie delle persone soccorse.

E ieri, tra i tanti interventi, anche purtroppo tragici, uno nascondeva una storia romantica. Verso le 18 il Soccorso alpino di Alleghe è stato attivato per una coppia di escursionisti tedeschi bloccati sopra un salto di roccia, nel tragitto che dal Lago Coldai scende ad Alleghe. I due trentatreeenni di Dortmund, scendendo lungo il sentiero del Ru da Porta, avevano perso la traccia, seguendo il corso del torrentello, ed erano arrivati in un tratto del canale con l'ostacolo di un salto di roccia, senza riuscire più a risalire.



Capito dalle coordinate dove potevano trovarsi, cinque soccorritori hanno risalito dal basso il canale e li hanno raggiunti in una mezz'ora a piedi, con il passaggio anche del temporale.



La squadra ha dato loro giacche asciutte e ha attrezzato una calata di 20 metri, per far loro superare la parete verticale. Assicurati, gli escursionisti sono stati assistiti nel passaggio più impegnativo per poi proseguire a piedi con i soccorritori nel canale fino a valle, dove sono arrivati alle 21.30.

Ed è stato durante la camminata che la coppia ha rivelato ai soccorritori che, di fronte al Lago del Coldai, lui le aveva chiesto di sposarlo e lei aveva accettato. I soccorritori, scherzando, hanno chiesto alla ragazza se dopo questa avventura fosse ancora sicura. E lei ha risposto di nuovo sì.