Cop26, accordo su stop deforestazione entro 2030

MONDO- Mettere fine alla deforestazione entro il 2030, con un investimento di 19,2 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati. Questo l'accordo che firmeranno oggi a Glasgow, nella giornata conclusiva di Cop26, i 120 leader mondiali riuniti in Scozia. Lo rivela la Bbc parlando del primo grande accordo sul clima. Come anticipa la stampa britannica, il premier Boris Johnson parlerà di "accordo fondamentale per proteggere e ripristinare le foreste della Terra". Come riporta la Bbc, Johnson definirà le foreste come ''cattedrali della natura, sono i polmoni del nostro pianeta".