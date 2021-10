Le "Conversazioni per le ville venete" sono momenti di approfondimento su un patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico unico al mondo, scanditi in tre incontri pomeridiani che si svolgono tutti di mercoledì: 27 ottobre, 3 novembre e 24 novembre. Il progetto è stato realizzato dall'associazione "Tema Cultura" con la collaborazione della Regione Veneto e dell'Associazione per le Ville Venete. Il primo approfondimento (27 ottobre) avrà come tema "Ercole in villa. La virtù dell'eroe", sviluppato da Fernando Rigon, tra i più noti studiosi palladiani. Seconda conferenza il 3 novembre con Margherita Azzi Visentini sul tema "Un saggio di lettura: le ville venete" che analizza il paesaggio "politico" costituito dalla civiltà delle ville. Mercoledì 24 novembre "L'economia del Veneto nel Rinascimento" chiude il trittico con Edoardo Demo, docente di Storia economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona. Gli incontri, ad ingresso gratuito, iniziano alle ore 17 e sono a numero chiuso (massimo 25 persone). E' necessaria la prenotazione (richiesto il Green Pass). In chiusura delle conversazioni aperitivo con i relatori. Informazioni e prenotazioni: temacultura@libero.it; tel. 327 23 06 387; www.temacultura.it.