In contromano in A4, si lancia dal finestrino per fuggire: arrestato 30enne

PADOVA - Una rocambolesca fuga in autostrada si è conclusa la scorsa notte in provincia di Verona, quando un uomo di 30 anni è stato arrestato al termine di un lungo inseguimento sulla A4. Erano circa le 3.00 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Padova, impegnata in controlli presso l’area di servizio Limenella Est, ha notato una Renault Clio nera che si immetteva sulla carreggiata in contromano a forte velocità.

Gli agenti si sono subito lanciati all’inseguimento del veicolo, il cui conducente, accortosi della loro presenza, ha invertito la marcia posizionandosi nella direzione corretta. Durante i controlli sulla targa, è emerso che il guidatore, un cittadino italiano del 1993, era privo di patente e che l’auto era sottoposta a fermo amministrativo per precedenti infrazioni al Codice della Strada.

Nonostante il tentativo della polizia di fermarlo, l’uomo ha evitato il blocco e si è dato nuovamente alla fuga a tutta velocità, proseguendo verso Milano. La fuga si è protratta per diversi chilometri fino a quando, in territorio veronese, il veicolo è rimasto senza carburante e si è fermato in una piazzola di sosta.

A quel punto, il 30enne ha tentato un’ultima disperata mossa: è uscito dal finestrino lato passeggero e ha cercato di scavalcare il guard rail per dileguarsi. Il rapido intervento degli agenti ha impedito che cadesse nel pericoloso strapiombo oltre la carreggiata, evitando conseguenze tragiche.

Nella colluttazione sia l’uomo che i poliziotti hanno riportato lievi ferite. Una volta bloccato, il 30enne è stato tratto in arresto. Nel pomeriggio è stato processato con rito direttissimo presso il Tribunale di Verona, dove è stato condannato a 4 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.