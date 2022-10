Controlli a tappeto sulle strade, 11 patenti ritirate

PORDENONE - Sabato e domenica la Prefettura di Pordenone ha promosso un weekend di controlli straordinari lungo le strade nell’intero ambito provinciale.

I controlli sono stati operati dalla Polizia Stradale, con pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e con il concorso dei Comandi di Polizia Locale, con 32 pattuglie disseminate sul territorio che hanno conseguito i seguenti risultati.

Ben 117 violazioni al Codice della Strada (di cui 17 relative all’uso delle cinture di sicurezza, 10 all’eccesso di velocità e 1 all’uso del cellulare), decurtati complessivamente 337 punti patente e 11 patenti ritirate. Inoltre, nell’ambito degli accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche 7 persone sono risultate essere positive alla prova etilometrica, delle quali cinque sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone in quanto risultate positive con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti e per tutte è scattato il ritiro delle relative patenti di guida.