Controlli a tappeto: segnalati diversi assuntori di droga

ROVIGO - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo ha recentemente messo in atto un massiccio piano di controllo su tutto il territorio cittadino, impegnando numerose pattuglie per verificare il rispetto delle leggi in vari settori.

I controlli hanno riguardato diversi ambiti operativi, tra cui quello fiscale, la merce irregolare e il possesso di stupefacenti. Nel settore del possesso di stupefacenti, in particolare, sono stati organizzati punti di controllo in aree maggiormente esposte al fenomeno, con la collaborazione delle Unità cinofile del Gruppo di Tessera. Questi controlli hanno portato all'individuazione di diversi assuntori di sostanze stupefacenti come hashish e marijuana, e complessivamente sono state segnalate 4 persone di diverse nazionalità al Prefetto di Rovigo per avviare il procedimento previsto dall'art. 75 del DPR 309/90.

Nel settore della merce irregolare, sono stati sequestrati circa 40 smartwatch di una nota marca americana e centinaia di prodotti di bigiotteria ed elettrici che non erano accompagnati da etichette regolari. Il sequestro degli smartwatch è stato effettuato inizialmente con l'accusa di violazione dell'art. 474 c.p., e gli atti sono attualmente sotto esame da parte della Procura della Repubblica di Rovigo nell'ambito delle indagini preliminari.

Altri controlli hanno riguardato il lavoro nero, con l'individuazione di un lavoratore irregolare impiegato presso un'attività cittadina, e la verifica della regolarità dei prezzi da parte dei distributori di carburante. Inoltre, sono state rilevate omissioni relative alla regolare certificazione dei corrispettivi da parte di alcune attività commerciali e il mancato pagamento del canone televisivo da parte di pubblici esercizi. Quest'ultima tassa è dovuta per il possesso di un televisore in grado di ricevere i canali del digitale terrestre.