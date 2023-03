Controlli a tappeto dopo la rissa con sparatoria

VICENZA - Vasta operazione a Lonigo (Vicenza) da parte delle forze dell'ordine, con posti di blocco, perquisizioni e controlli di identità, in seguito alla rissa nei giorni scorsi, durante la quale è stato esploso un colpo di pistola che ha ferito uno dei contendenti. Al momento non è stato reso noto l'esito del blitz che ha riguardato tutto il territorio, nè se sono stati compiuti dei fermi, anche se alcune delle persone sospettate sono state portate in caserma per accertamenti. L'intervento è stato pianificato e deciso in prefettura al termine della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, presenti i vertici delle forze dell'ordine beriche. La rissa era stata preceduta da un inseguimento tra due auto dalle quali sono scesi circa dieci persone che si sono affrontate anche con mazze di ferro: quattro di loro sono rimaste ferite, una delle quali per un colpo di pistola. Protagonisti, secondo quanto è emerso dalle indagini, alcune famiglie di nomadi arrivate in città con i loro Luna Park per la tradizionale fiera locale che aprirà tra qualche giorno. Nel blitz sono state impegnate decine di pattuglie della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e polizia locale cittadina. In azione anche un elicottero delle Fiamme gialle che ha sorvolato a lungo il territorio del comune del vicentino e la zona interessata dalla sparatoria. Numerosi i posti di blocco e i controlli messi in campo e che hanno interessato anche alcuni comuni vicini.