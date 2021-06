Controlli a tappeto al Tronchetto

VENEZIA - Circa 120 persone, 35 autovetture e 12 mezzi natanti: questo il bilancio dei controlli dei Carabinieri di Venezia svolti ieri mattina in zona Tronchetto, a Venezia.



Con il ritorno alla normalità e le varie riaperture, i militari dell’Arma hanno effettuato controlli preventivi di antiterrorismo e monitoraggio dei flussi turistici, sia via terra che via mare; il servizio coordinato ad ampio raggio ha avuto il supporto anche dei militari del 14° Nucleo Elicotteri di Belluno.



In campo una ventina di Carabinieri, in divisa ed in abiti civili, a piedi ed in auto, delle Compagnie di Venezia e Mestre, affiancati dal Nucleo Natanti del Reparto Operativo.



Il servizio ha consentito il controllo degli esercizi pubblici all’ingresso della città e delle zone del centro, nuovamente frequentate dai turisti-transfrontalieri.