Controlli sul lavoro, scoperti 25 irregolari

BELLUNO - La Guardi di finanza, durante una serie di controlli nel bellunese ha scoperto 25 lavoratori con contratti irregolari o in nero. I controlli hanno permesso di individuare 13 esercizi commerciali che operavano in modo irregolare. In dettaglio, sono stati trovati 17 lavoratori in nero, impiegati senza la preventiva comunicazione di inizio della prestazione lavorativa a cura del datore di lavoro, e 8 irregolari, i quali, seppur in presenza di contratti di lavoro di tipo intermittente 'a chiamata', risultavano non eseguite le previste preliminari comunicazioni per la giornata di impiego.

I controlli hanno portato alla segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro le violazioni, tanto che, in 5 casi, è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in ragione dell'impiego di personale non registrato in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sui luoghi ispeziona. (ANSA)