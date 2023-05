Controlli sul lavoro, scoperti 15 'irregolari'

PADOVA - Ad aprile e maggio la Guardia di Finanza di Padova ha proseguito e intensificato i controlli sull'osservanza delle norme in materia di tutela del lavoro. Gli accertamenti hanno interessato diversi operatori economici nella provincia patavina e hanno permesso di individuare 15 lavoratori irregolari. Sono state controllate diverse attività commerciali, soprattutto bar e ristoranti, che hanno permesso di individuare sei esercizi commerciali che operavano in modo irregolare. Sono stati trovati nove lavoratori 'in nero' e sei assunti "a chiamata", impiegati senza la preventiva comunicazione di inizio della prestazione lavorativa a cura del datore di lavoro. Le violazioni sono state segnalate all'Ispettorato territoriale del lavoro, con sanzioni amministrative tra un minimo di oltre 28 mila e un massimo di 118 mila euro; in due casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, a causa dell'impiego di personale non registrato superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti. (ANSA)